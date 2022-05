Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Harris, der am Ende seines Auftritts seine Gitarre umgedreht hatte, auf die er die ukrainische Flagge und das Wort »Peace« aufgeklebt hatte, gratulierte den ESC-Gewinnern: »Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Ukraine gewonnen hat, weil ich mir das so gewünscht habe.«

Der Grand Prix war in diesem Jahr unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in die Ukraine so politisch wie lange nicht. Russland war wegen des Krieges vom ESC ausgeschlossen worden.

Die ukrainischen Musiker hatten am Ende ihres umjubelten Auftritts die Weltgemeinschaft zur Unterstützung aufgefordert. Sänger Psiuk sagte auf der Bühne: »I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Azovstal – right now«, Ich bitte euch alle: Bitte helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk – jetzt.

Laut Regelwerk sind »Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur« auf der ESC-Bühne verboten. Die Veranstaltenden äußerten jedoch Verständnis.