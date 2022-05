Die Ukraine hat an diesem Samstagabend in Turin, 2234 Straßenkilometer von Kiew entfernt, einen wichtigen Sieg errungen. Gegenwärtig mag die militärische Ebene und damit der Widerstand gegen die russischen Invasoren vordringlich sein. Aber der »public vote« bei diesem Eurovision Song Contest (ESC) war ein Triumph auf gleich mehreren Ebenen, symbolpolitisch wie ideologisch. Und das ist nicht wenig.

Es war, nebenbei, auch ein Triumph für den ESC. Der europäische Gesangswettbewerb war noch nie so politisch, weil das Politische den Europäern seit Bestehen des ESC noch nie so brutal und dicht auf den Leib gerückt ist wie dieser Tage.

Psiuk hat »Stefania« ursprünglich als Ode an seine Mutter geschrieben. Schon eine Textzeile wie »I’ll always find my way home / even if all roads are destroyed« gab dem Song aber einen anderen, aktuellen Drall.

Auch beim Lauschen auf die Ergebnisse der Abstimmung waren nachdenkliche Gesichter zu sehen. Kein Nippen am Sektglas, keine zu Herzen geformte Hände, keine Flugküsse für die Kamera. Für diese Leute zählte an diesem Abend nur der Sieg.

Zum Nachlesen: So war der Eurovision Song Contest in Turin Mit Felix Bayer, Arno Frank und Eva Thöne

Wie hoch in der Ukraine dieser Sieg veranschlagt wird, macht neben den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj (»Unser Mut beeindruckt die Welt, unsere Musik erobert Europa«) auch die Reaktion von Timur Miroschnytschenko deutlich. Der Journalist des ukrainischen Fernsehens kommentierte den ESC in einem Behelfsstudio in einem Luftschutzbunker und erklärte danach: »Das ist unser gemeinsamer Sieg für unsere Ukraine. Das ist ein Sieg im Gedenken an alle, die umgekommen sind. Wir siegen an der musikalischen Front und ...«, und dann brach ihm die Stimme. Ihm kamen die Tränen.

Natürlich ist der Erfolg in Turin ein Erfolg der ukrainischen Propaganda.

Mit dem Sieg des Kalush Orchestra wird dieser Karneval im kommenden Jahr näher an die russischen Grenzen heranrücken

Veröffentlicht das Verteidigungsministerium Videoaufnahmen kriegerischer Szenarien, sind die in der Regel mit schwungvollen Popsongs oder patriotischen Volksliedern unterlegt. Ein Song, den Pink Floyd auf der Basis eines Gesangssamples des ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk komponiert haben (»Hey Hey Rise Up«), dient inzwischen als offizieller Soundtrack zu einem Luftangriff auf russische Stellungen auf der Schlangeninsel.

Auch »Stefania« wird bald eingespeist sein in die fortlaufende Produktion grausamer Bilder, mit denen die ukrainische Armee ihre Erfolge auf TikTok oder Instagram dokumentiert. So wird, ob sie will oder nicht, die kunterbunte Quatschkultur des ESC in diesen Krieg gezogen. Ein Krieg allerdings, zu dessen weltanschaulichen Zielen ganz explizit die Vernichtung dieser kunterbunten Quatschkultur im russischen Einflussbereich zählt.

Deniz Yücel erkannte in diesem Waffengang, Patriarch Kyrill I. beim Wort nehmend, »eine Art bewaffnete Identitätspolitik«. Eine Gewalt, mit der, wie Präsident Putin es ausdrückte, »traditionelle Werte gegen Pseudowerte, die unser Volk von innen heraus zersetzen würden«, zum Endkampf antritt.

Offiziell – und gemäß seiner Vorschriften – ist der ESC so neutral wie Olympia oder eine sportliche Großveranstaltung, wo politische Bekundungen ebenfalls nicht gern gesehen werden.

Dabei hat es als europaweites Fernsehfest der Toleranz, der Harmonie, des Queeren und Bunten im Kern durchaus eine ideologische Wirkung. Es ist ein Karneval progressiver Liberalität. Und damit ein rotes Tuch für Leute, die dergleichen ablehnen.

Mit dem Sieg des Kalush Orchestra wird dieser Karneval im kommenden Jahr näher an die russischen Grenzen heranrücken. Er könnte in Kiew stattfinden, vielleicht auch in Lemberg. Gegenwärtig lässt das Kriegsrecht keine solchen Veranstaltungen zu. Er könnte, je nach Lage der Dinge, ganz ausfallen.

Oder zur bizarrsten Siegesfeier werden, die die Welt je gesehen hat.

Mitarbeit: Felix Bayer