Die morgendliche Rundfahrt ist halb Pressetross-Bespaßung, halb ökonomisch gedachte Fotomotivbeschaffungsmaßnahme für die Lord-of-the-Lost-Berichterstattung an den verbleibenden Tagen vor dem Finale am Samstag. »Macht doch mal ein paar Rocker-Gesten«, papageit die Band jetzt zur Abwechslung eine ihrer meistgehörten Posing-Anregungen rüber zu den Fotografen, man möppert gutmütig ein bisschen hin und zurück, dann regnet es zu stark und alle eilen zurück in den Rundfahrtbus. Dort kippt die behagliche Schulausflugstimmung dann so zügig wie sonst nur in gefühlsgaloppierend auf 25 Minuten gestauchten Soap-Folgen, und auch der Grund dafür ist adäquat hanebüchen: Ein großes deutsches Magazin titelt ernsthaft über Lord of the Lost , der deutsche ESC-Beitrag versuche es in diesem Jahr »mit Lack, Leder und Satanismus«. Vielleicht ein nachträglicher Scherz zum 40-jährigen Jubiläum der beliebten evangelikalen Warnschrift »Sie wollen nur deine Seele«, in dem davor gewarnt wurde, dass man ruckizucki mal von einem Dämon besessen werden kann, wenn man böse Rockmusik hört? Wir bleiben wachsam.