In der Ukraine ist der Sieg der Band Kalusha Orchestra beim Eurovision Song Contest mit Euphorie aufgenommen worden. »Das ist unser gemeinsamer Sieg für unsere Ukraine. Das ist ein Sieg im Gedenken an alle, die umgekommen sind«, sagte der Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Timur Miroschnytschenko, in der Nacht zum Sonntag mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen das Land. »Wir siegen an der musikalischen Front und...«, sagte der Moderator, dann brach ihm die Stimme, und er musste weinen.