Seit 2008 werden der oder die siegreichen Künstler beim Eurovision Song Contest mit einer Trophäe ausgezeichnet, einem gläsernen Mikrofon, entworfen vom schwedischen Designer Kjell Engman. Auch als am 15. Mai in Turin das Kalush Orchestra mit 192 Jurystimmen und 439 Punkten vom TV-Publikum zum Sieger des ESC 2022 gekürt wurde, bekamen die ukrainischen Musiker den Preis überreicht.

Doch nun wollen sie die Trophäe zum finanziellen Nutzen der ukrainischen Truppen einsetzen. Wie die Band auf Instagram mitteilte, steht ihr Preis zur Versteigerung. Das Mindestgebot liegt bei fünf Euro. Alles gesammelte Geld will die Band demnach an die Stiftung Serhiy Prytula Foundation spenden, die sich für die Ausstattung der ukrainischen Armee einsetzt. Die Bieter könnten so »der Ukraine mit ihrem Siegessymbol zu einem weiteren großen Sieg für die Ukraine verhelfen«, heißt es auf Social Media.