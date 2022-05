Der in diesem Jahr im italienischen Turin stattfindende ESC beginnt am Dienstagabend mit dem ersten Halbfinale. Am Donnerstag findet das zweite Finale, am Samstag dann das Finale mit 25 Teilnehmerländern statt. Deutschland darf beim zweiten Halbfinale am Donnerstag und beim Finale mit abstimmen. Die Jurys bewerten jedoch nicht die Auftritte während der ESC-Livesendungen, sondern die jeweils zweite Generalprobe am Abend davor. Die Jury wird also in Hamburg eine spezielle, nicht öffentliche Übertragung aus Turin schauen und abstimmen.