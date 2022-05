Beim Eurovision Song Contest in Turin haben die Musiker aus der Ukraine am Ende ihres Auftritts ein klares politisches Statement abgegeben. »I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal – right now«, sagte Sänger Oleh Psjuk (Ich bitte Euch alle: Bitte helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk – jetzt). Das Stahlwerk in Mariupol steht zurzeit unter russischem Beschuss.