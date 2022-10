Netrebko distanzierte sich »ausdrücklich« – später

Anfang 2022 wurden zahlreiche Konzerte mit Netrebko in Deutschland abgesagt, darunter auch ihre Auftritte bei den Osterfestspielen in Baden-Baden. Ihr deutsches Management von der Berliner Agentur Centre Stage Artist (CSAM) trennte sich noch im März von der Sängerin. Netrebko hatte sich nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zunächst nicht von Wladimir Putin distanziert. Erst einen Monat später erklärte sie über ihren Rechtsanwalt, dass sie den Krieg in der Ukraine »ausdrücklich« verurteile.