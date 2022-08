»Moin-moin, was geht? Es gibt Nachrichten«, so kurz und bündig kündigten Fettes Brot in den Sozialen Medien Neuigkeiten an, die den Fans des Hip-Hop-Trios wohl nicht gefallen werden. Denn: »Fettes Brot ... is history!«, heißt es dort weiter. Nach fast 30 Jahren ist die Hamburger Band bald Geschichte.