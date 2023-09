Der letzte Auftritt am Samstagabend war Teil zwei eines Doppelpacks von Open-Air-Konzerten unter dem Schlagwort »Brotstock«. Fettes Brot hatten auch schon am Freitag auf der Trabrennbahn gespielt. An beiden Tagen waren mehrere prominente Support-Acts dabei, darunter Großstadtgeflüster, Deine Freunde, die Antilopen Gang, Tocotronic und die Beginner.