Album der Woche mit Florence And The Machine Torkelnd in Memphis

Und dann kommt – natürlich aus dem Corona-Lockdown in ihrer Londoner Wohnung geboren – ein so etwas wie »Dance Fever« dabei heraus, das genau diese stilistischen und musikalischen Widersprüche zu einem der besten, abenteuerlichsten Pop-Alben des Jahres zusammenzwingt. Es ist so beglückend wie bedrückend, das macht es so gut.

Welch, 35 Jahre alt, beschreibt ihr fünftes Album mit ihrer Band Florence + The Machine als ein Märchen in 14 Akten, aber wie immer bei der Rothaarigen mit dem Hang, sich wie eine Muse aus einem Raffael-Gemälde zu inszenieren, gibt es dabei den einen oder anderen düsteren Twist. Allein die Tanzwut, jene »Choreomania«, auf die sich Albumtitel und ein zentraler Song beziehen, ist ein Renaissance-Mysterium: im 14. Und 15. Jahrhundert fingen Menschen in Südwestdeutschland und Belgien plötzlich an, sich ekstatisch bis zur Erschöpfung zu tanzen, wenn nicht fast bis zum Tod. Das früher auch »Veitstanz« genannte Phänomen wird dem religiösen Wahn zugeschrieben, der eigenen Gottverlassenheit mit exzessivem, unwillkürlichem Tanz zu begegnen.

So singt es auch Welch in ihrer Kate-Bush-artigen Elektrohymne »Choreomania«: »Something's coming/ So out of breath/ I just kept spinning/ And I danced myself to death«. Lustigerweise schrieb sie den Song bereits 2019, also noch vor der Pandemie. Heute scheint er perfekt auf den Gemütszustand des Lockdown-Stillstands zu passen. Schwarzhumorig spielt Welch mit ihren vermeintlichen Helleseherinnen-Fähigkeiten in »Cassandra«, wo sie sich als verfolgte Hexe inszeniert: »I used to see the future and now I see nothing/ They cut out my eyes and sent me home packing«. Es ist alles sehr »gothic« und abgründig, mal wieder.