Die Band hatte ihr fünftes Studioalbum »Dance Fever« im Mai herausgebracht. Welch beschrieb es als ein Märchen in 14 Akten, mit dem einen oder anderen düsteren Twist. Aus dem Coronalockdown in ihrer Londoner Wohnung geboren, zwinge die Platte stilistische und musikalische Widersprüche zu einem der besten, abenteuerlichsten Popalben des Jahres zusammen, schrieb der SPIEGEL in seiner Kritik. »Es ist so beglückend wie bedrückend, das macht es so gut.«