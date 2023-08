Nach dem jüngsten gesundheitlichen Schreck will Welch zu den Konzerten in Lissabon und Malaga wieder auf die Bühne zurückkehren, die Auftritte sind am 1. und 2. September geplant. Allerdings kündigt die Sängerin Einschränkungen bei ihrer Bühnenshow an: »Vielleicht werde ich nicht so viel hüpfen können – aber das könnt ihr ja für mich übernehmen«, richtete sie sich an ihre Fans.