Verstorbener Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins soll über Tourstress geklagt haben

Am 25. März wurde in einem Hotel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá der Notarzt gerufen; er konnte nur noch den Tod des Hotelgasts feststellen: Taylor Hawkins, 50 Jahre alt und Schlagzeuger der Rockband Foo Fighters.

Seither wurde noch keine offizielle Todesursache bekannt gegeben. Es gab zwar Berichte, wonach Spuren von Drogengebrauch in Hawkins' Leichnam gefunden worden seien, aber der Autopsiebericht ist bisher nicht publik geworden.

Für einen ausführlichen Artikel hat das US-Musikmagazin »Rolling Stone« in den anderthalb Monaten nach seinem Tod mit 20 Freunden und Weggefährten gesprochen (wobei weder die Familie noch die Bandkollegen zu Aussagen bereit waren). In dem Text versucht die Zeitschrift, Taylor Hawkins' gesundheitlichen und mentalen Zustand in den Monaten vor seinem Tod zu rekonstruieren. Zu den Befragten zählen auch die Schlagzeuger der Bands Pearl Jam und Red Hot Chili Peppers, die berichten, dass Hawkins' ihnen gegenüber Sorgen wegen des anstehenden Tourneeplans geäußert habe. Beide haben sich nach Veröffentlichung des Artikels allerdings von dem Text distanziert und sich für ihre Beteiligung an ihm entschuldigt. Das Management der Foo Fighters bestreitet, dass Taylor Hawkins etwaige Vorbehalte der Band gegenüber geäußert habe.

Matt Cameron, der Schlagzeuger von Pearl Jam, wird in dem Artikel damit zitiert, dass der mit ihm befreundete Hawkins ihm gesagt habe, er »schaffe es verdammt noch mal nicht mehr.« Hawkins habe ihm von einer Aussprache mit Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl berichtet: »Also denke ich, dass sie zu einer Art Verständigung kamen«, so Cameron: »Aber danach schien der Tourplan nur noch irrsinniger zu werden.« Es habe keine Aussprache mit Grohl oder ein Treffen mit dem Management zu der Thematik gegeben, lässt sich ein Sprecher der Band zitieren. In dem Artikel wird auch über einen Zwischenfall in einem Flugzeug in Chicago im Dezember 2021 berichtet. Demnach soll Hawkins in der Maschine das Bewusstsein verloren haben. Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers erzählt, Hawkins habe ihm gesagt, »dass er erschöpft war und zusammengebrochen sei. Sie hätten ihn mit Infusionen vollpumpen müssen, weil er dehydriert war«. Auch Smith zitiert Hawkins mit den Worten: »Ich kann so nicht weitermachen« und spricht von einer angeblichen Aussprache.