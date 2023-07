Französische Sängerin und Stilikone Jane Birkin ist tot

Birkin wurde 1964 in London geboren, lebte jedoch den Großteil ihres Lebens in Frankreich und nahm die französische Staatsbürgerschaft an. In den Sechziger- und Siebzigerjahren wurde sie weltberühmt – 1967 hatte sie mit dem Film »Blow Up« ihren Durchbruch. Dieser wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet. 1968 spielte sie an der Seite von Alain Delon und Romy Schneider im Film »La Piscine« (»Der Swimmingpool«), der heute als Klassiker gilt.