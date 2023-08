»Freddie hat Entwürfe für fast alles, was er in den 1970er Jahren geschrieben hat, aufbewahrt«, erzählt Heaton. Das dokumentiert die Entstehung von Klassikern wie »Killer Queen«, »Don't Stop Me Now« oder »Somebody To Love«. Allein für den Entwurf von »Bohemian Rhapsody« wird bei der Auktion mehr als eine Million Euro erwartet.

Faszinierend sind auch die zahlreichen Outfits: ein paillettenbesetzter Einteiler, den Mercury 1978 auf der »News Of The World«-Tour anhatte, die Lederweste aus dem Musikvideo zu »Radio Ga Ga« oder eine Jacke im Militärlook, die er auf der Feier zu seinem 39. Geburtstag trug. Szenen von der Kostümparty im Münchner Nachtclub »Old Mrs. Henderson« sind im Video zur Single »Living On My Own« zu sehen. Die Rechnung des Abends mit einer Auflistung aller Getränke – darunter rund 300 Flaschen Roederer Champagner – wird auch versteigert.