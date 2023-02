Cerha, der vielfach ausgezeichnet wurde, schrieb mehr als 200 Orchester-, Kammermusik- und Solowerke. Bekannt wurde er besonders als jener Künstler, der Alban Bergs Oper »Lulu« vollendete.

Cerha, geboren 1926 in Wien, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Geigenunterricht und schuf bereits in der Schulzeit erste Kompositionen. Noch vor der Matura wurde er 1943 zur Wehrmacht eingezogen. In Dänemark kam er in Kontakt mit dem antifaschistischen Widerstand und desertierte. Nach einer Irrfahrt durch Deutschland und Pommern gelang ihm 1945 die Flucht zu Fuß nach Tirol, wo er zunächst als Hüttenwirt und Bergführer lebte. Im November 1945 kehrte er nach Wien zurück und studierte ab 1946 an der Wiener Universität Philosophie, Musikwissenschaft und Germanistik sowie an der Akademie für Musik Komposition.