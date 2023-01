Lola Mitchell kam am 7. August 1979 in Memphis, Tennessee, zur Welt. Mit 14 Jahren begann sie zu rappen; dass sie drei Brüder hatte, führte mit dazu, dass sie einen konfrontativen Stil entwickelte, der ihrem Schulkameraden DJ Paul bei einem Talentwettbewerb auffiel. Er ließ sie auf einem seiner Mixtapes rappen, die die Basis für die entstehende Hip-Hop-Gruppe Three 6 Mafia bildeten. Unter dem Namen Gangsta Boo machte sie schon früh Eindruck. Als 1995 das Debütalbum der Gruppe, »Mystic Stylez« erschien, gehörte Gangsta Boo bereits fest zur Three 6 Mafia.