Virtuoser Cream-Schlagzeuger Ginger Baker ist tot

Ginger Baker gilt als der Erfinder des Rock-Schlagzeugsolos. In Listen der besten Drummer überhaupt steht der 1939 in London geborene Peter Edward Baker oft auf oberen Rängen. Seiner roten Haare wegen nannten Freunde den Jungen, der schon mit vier Jahren seinen Vater im Krieg verloren hatte, "Ginger".

Mit dem Trommeln begann Ginger Baker als 15-Jähriger, um ein Ventil für seine Energie zu finden. Er lernte unter dem Jazzschlagzeuger Phil Seamen und wurde in den frühen Sechzigern als Drummer der Graham Bond Organisation bekannt. Hier spielte er bereits mit dem Bassisten Jack Bruce zusammen, mit dem Baker 1966 die Band Cream gründen sollte.

Cream war die Supergroup der britischen Szene zwischen Blues, Rock und Jazz, ihr gehörte neben Baker und Bruce auch der Gitarrist Eric Clapton an. Alle drei vertieften sich in lange Improvisationen, wie man sie bis dahin nur aus dem Jazz kannte - spielten aber mit der Dynamik und Lautstärke des Rock und mit Pop-Appeal in den Melodien. Ihre vier Alben wurden allesamt zu Charterfolgen. Songs wie "Sunshine of Your Love", "White Room" oder "I Feel Free" gelten bis heute als Klassiker des Genres.

Insbesondere die Konflikte zwischen Jack Bruce und Ginger Baker sorgten dafür, dass die Band schon Mitte 1968 ihre Auflösung bekannt gab. Es folgten noch ein letztes Album ("Goodbye") und eine Abschiedstour, dann trennten sich die Wege der Musiker. Über die Jahre wuchs der Ruhm von Cream allerdings noch weiter, es kam zu Wiedervereinigungen des Trios - anlässlich der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 1993 sowie für Auftritte in London und New York 2005. Jack Bruce starb 2014 als erster der drei Musiker.

Baker gründete 1969 zusammen mit Clapton eine weitere Supergroup, Blind Faith, die sich aber nach einem Album wieder auflöste. 1971 entschloss sich Baker, ein Aufnahmestudio in der nigerianischen Metropole Lagos aufzubauen. Er hatte das Potenzial der afrikanischen Musik erkannt, ließ sich in seinem eigenen Spiel davon inspirieren und nahm Sessions von afrikanischen Musikern auf, unter anderem mit dem Afrobeat-Superstar Fela Kuti. Zusammen sind Kuti und Baker zum Beispiel auf Bakers Soloalbum "Stratavarious" von 1972 zu hören. Paul McCartney nahm in Bakers Studio in Lagos mit seiner Band Wings Musik für das Album "Band on the Run" auf.

Nach seiner afrikanischen Zeit lebte Ginger Baker in Italien, wo er Oliven anbaute, vom Heroin loskam und gelegentlich als Sessionmusiker bei Aufnahmen gastierte, unter anderem für Public Image Limited. Seiner Pololeidenschaft wegen zog er in den Neunzigerjahren nach Colorado, in den Nullerjahren nach Südafrika, wo er Polopferde kaufte und eine Tierklinik unterstützte. Dort wurde er von seiner persönlichen Assistentin um einen Teil seines Vermögens gebracht, sie wurde wegen Betrugs verurteilt. Bakers Leben wurde 2012 im Film "Beware of Mr. Baker" dokumentiert. (Lesen Sie hier eine Rezension.)

Zwischendurch hatte Baker immer wieder Auftritte in wechselnden Formationen, ehe ihn im Februar 2016 Herzprobleme dazu zwangen, alle weiteren Auftritte abzusagen. Ende September 2019 gab seine Familie bekannt, Ginger Baker sei schwer erkrankt im Krankenhaus. Am Sonntag wurde über Bakers Social-Media-Account der Tod des Musikers verkündet. Ein Sprecher der Familie bestätigte die Meldung, Baker sei am Morgen friedlich im Krankenhaus gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.

