Streit über Album-Setlist

Dr. Feelgood machten sich mit ihrem schnell gespielten Rhythm & Blues bald in der wachsenden Pub-Rock-Szene Londons einen Namen. 1974 konnten sie ihr erstes Album einspielen, »Down by the Jetty«, dessen bekannteste Titel die von Wilko Johnson geschriebenen Songs »Roxette« und »She Does it Right« sind. Ebenfalls als prägend anerkannt ist das Album »Malpractice« (1975).

Im Streit über die Setlist eines Albums verließ Wilko Johnson die Band 1977. Er war als Sessionmusiker in der Folge gut gebucht; etwas dauerhafter war sein Engagement als Mitglied von Ian Durys Begleitband The Blockheads.