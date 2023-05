Sie wurde 86 Jahre alt: Die US-amerikanische Opernsängerin Grace Bumbry ist tot. Die Mezzosopranistin und Sopranistin starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Wien, wie ihr Adoptivsohn David Brewer der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Bumbry sang 1961 als erste schwarze Sängerin bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth und gilt als Wegbereiterin für andere schwarze Opern-Kolleginnen.