Wichtigster US-Musikpreis Beyoncé ist jetzt der erfolgreichste Grammy-Star aller Zeiten

US-Sängerin Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Der 41-jährige Superstar gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit ihrem Album »Renaissance« auch in der Kategorie Best Dance/Electronic Album. Es war ihr vierter Grammy an diesem Abend – und ihr 32. insgesamt.