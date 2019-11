Wichtigster US-Musikpreis Newcomerin Lizzo achtmal für den Grammy nominiert

Es sind die wichtigsten Musikpreise der USA, Ende Januar werden sie in Los Angeles vergeben. Nun sind die Nominierten für die Grammy Awards bekannt gegeben worden. Die Präsidentin der für die Verleihung verantwortlichen Recording Academy, Deborah Dugan, verkündete auf einer Pressekonferenz, dass die Rapperin Lizzo ("Truth Hurts") in acht Kategorien Chancen auf den Preis hat. Damit ist sie in diesem Jahr die Künstlerin mit den meisten Nominierungen.

Dicht auf Lizzos Fersen sind die Popsängerin Billie Eilish ("Bad Guy") und der Country-Rapper Lil Nas X mit Nominierungen in sechs Kategorien. Lizzo und Ellish sind unter anderem als "Best Pop Solo Performance" im Rennen - in dieser Kategorie treten sie gegen die beiden mächtigen weiblichen Superstars Beyoncé ("Spirit") and Taylor Swift ("You Need to Calm Down") an.

Insgesamt gibt es 84 Kategorien. Die Gewinner werden am 26. Januar bei einer Live-Übertragung vom US-Sender CBS aus dem kalifornischen Staples Center bekanntgegeben. Als Gastgeberin fungiert die Sängerin Alicia Keys.