Brit-Pop und Politik Hier ist Ihr Soundtrack für die UK-Wahl

Oasis: "Don't Look Back in Anger"

Wenn die britische Gesellschaft ein Ehepaar wäre, man müsste ihm zur Trennung raten: Es ist vorbei. Eure Beziehung ist hoffnungslos zerrüttet. Das wird nichts mehr. Nun kann aber leider die eine Hälfte Großbritanniens schlecht ausziehen, man wird es also miteinander aushalten müssen. Was tun? "Don't Look Back In Anger" wäre ein Anfang. Tatsächlich hat keine Band die kulturelle Nostalgie der Briten für ein einfacheres England, die sich im Brexit ja auch artikuliert, so vollendet vorweg genommen wie Oasis - auch wenn Liam und Noel Gallagher in seltener Einigkeit gegen den Brexit sind, wie sie in vielen Interviews betont haben. (rap)

Kate Tempest: "Hold Your Own"

Die Londoner Dichterin und Musikerin Kate Tempest ist in den vergangenen Jahren zu einer Art Nationalpoetin Großbritanniens geworden. Dieses Jahr veröffentlichte sie ihr bisher eindrücklichstes Album, ein Aufruf zur Selbstheilung in bewegten, unsicheren Zeiten. Das Schlüsselstück ist eher ein Langgedicht als Song: "When everything is fluid, and when nothing can be known with any certainty: Hold your own", mahnt Tempest darin: Wenn alles im Fluss ist, alles ungewiss ist, dann bleib dir treu, behaupte dich gegen das Übel da draußen. Guter Rat - und ein tröstliches Gebet für den ungewissen Wahlausgang. (bor)

Slowthai: Nothing Great About Britain"

Jede Krise braucht einen Barden, der das Elend erträglich macht: Für England trat in diesem Jahr der endlosen Unterhaus-Debatten der 24-jährige Rapper Slowthai in diese shakespearianische Rolle. Sein Debüt-Album ist nicht nur eines der fulminantesten Pop-Statements von 2019, allein der schnodderige Titeltrack "Nothing Great About Britain" brachte die politische und gesellschaftliche Katerstimmung in UK mit ätzendem Spott und beißender Wut auf den Punkt: Nichts, aber auch gar nix ist hier noch great. (bor)

The Who: "Won't Get Fooled Again"

Die wohl renitenteste, am wenigsten staatstragende Band der UK-Geschichte waren immer The Who. Wohl nicht umsonst veröffentlichten Pete Townshend und Roger Daltrey, beide jenseits der Siebzig, kürzlich nach langer Zeit ein wütendes neues Album. Ihre ewige Widerstandshymne gegen die Versprechungen und Verschaukelungen von Politikern und Revolutionären bleibt jedoch ihr 1971 veröffentlichter Signature-Song "Won't Get Fooled Again". Ob sich nun die Brexiteers um Boris Johnson durchsetzen oder Jeremy Corbyn mit seinem Linkspopulismus - diese zu Skepsis aufrufende Rock'n'Roll-Hymne passt zu jedem Wahlausgang. (bor)

Billy Bragg: "Full English Brexit"

Der große linke Liedermacher Billy Bragg darf hier natürlich nicht fehlen. Seine lakonisch am Piano eingesungene Rollenprosa eines Brexit-Wählers, der im Pub den glorreichen Zeiten des British Empire nachsinnt und sich um die Überfremdung des Landes sorgt, veröffentlichte der Arbeiterklassen-Barde bereits 2017, aber für das Katerfrühstück nach der Wahl ist dieser Song natürlich genau das Richtige. Bei allen Zerwürfnissen: Auf Bohnen, Eier, Black Pudding und Speck können sich die Briten im Zweifel immer noch einigen. Und mit vollem Mund spricht sich's auch nicht so gut über Politik. (bor)

Ed Sheeran feat. Stormzy: "Take Me Back To London"

Wenn der britische Mainstream über England singt, dann am liebsten aus einer imaginierten Ferne. Ed Sheeran beschreibt sich in "Take Me Back To London" als einsamer Superstar, der sich nach der Heimat sehnt - gemeinsam mit dem Grime-Rapper Stormzy. Was genau den Chartbreakern dort gefällt, diese Information bleiben sie allerdings schuldig. Pints, Pubs und Raves scheint der vielgereisten Sheeran auf seiner Welttournee vermisst zu haben, Stormzy feiert klassisch die Vororte von London als heilsamen Gegenentwurf zur Glitzerwelt des Musikbusiness. Wie die Wahl auch ausgehen mag: Diese konsequente Kritiklosigkeit kann weiter im Radio laufen. (cpa)

Blur: "Song 2"

In den Neunzigerjahren war die Welt im Allgemeinen und die Popwelt im Besonderen für England noch in Ordnung. In "Cool Britannia" regierte unangefochten der Britpop, und er war so mächtig, dass eine Band wie Blur sich über die Musiker-Kollegen in den USA lustig machen konnte: "Song 2" war nichts anderes eine euphorische Parodie auf die Grunge-Gitarren. Ob das noch erlaubt wäre in Zeiten, in denen England nach einem Brexit die USA unter Trump dringend als Handelspartner benötigen? (kae)

Travis: "Why Does It Always Rain On Me?"

"Sunny days, oh where have you gone?", das fragt sich seit 1999 nicht nur die schottische Band Travis im Song "Why Does It Always Rain On Me?", sondern auch die gesamte EU, seit sich die meisten Briten für den Brexit entschieden haben. "Everybody's saying everything is alright" ("Alle sagen, alles sei in Ordnung"), singt Fran Healy, übrigens seit langem Wahlberliner, weiter. Damit kann er natürlich unmöglich den Ablöseprozess Großbritanniens von Europa gemeint haben. Trotzdem gibt diese leicht schizophrene Selbstmitleidshymne Hoffnung. Vielleicht ja auch für die EU und Großbritannien: "I'm seeing a tunnel at the end of all these lights" ("Ich sehe am Ende der Lichter einen Tunnel"). Oder doch nicht? (evh)

The White Stripes: "Seven Nation Army"

Zumindest im britischen Pop braucht es keine Wahlen, um die Machtverhältnisse zu klären: Hier verfügt Jeremy Corbyn über eine komfortable Mehrheit. Das zeigte sich vor allem im Sommer 2017, als der Labour-Chef eingeladen wurde, auf dem legendären Glastonbury-Festival zu sprechen - zwischen Run The Jewels und Craig David. Euphorische "Oh, Jeremy Corbyn"-Gesänge zur Melodie von "Seven Nation Army" begrüßten ihn damals - und wurden nicht zuletzt von Rapper Stormzy, Corbyns wohl beliebtesten Fan, aufgegriffen. Was wohl Donnerstagnacht in den Straßen Großbritanniens gegrölt wird? (hpi)

The Smiths: "Heaven Knows I'm Miserable Now"

Wenn wir es recht verstanden haben, bestand die Wahlkampfstrategie von Boris Johnson darin, die Leute zu den Torys zu locken, deren Britain-first-Ansichten so extrem sind wie die von Morrissey - dem Morrissey von heute, wohlgemerkt. Der Morrissey, der 1984 bei den Smiths sang, hätte sich wohl nicht träumen lassen, eines Tages von der Partei Margaret Thatchers umworben zu werden. Den Stoßseufzer, der den Titel dieses Klageliedes bildet, könnte nach diesem polarisierten Wahlkampf am Freitagmorgen ein großer Teil des Landes ausstoßen - so oder so. (feb)