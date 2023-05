Sänger Guildo Horn plädiert angesichts der Pleitenserie für eine deutsche Pause beim Eurovision Song Contest (ESC). »Das Licht am Ende des Tunnels scheint leider aus«, schrieb der 60-Jährige in der Nacht zum Montag in einem Facebook-Post. »Mein Tipp: Einfach mal pausieren und das gesparte Geld (Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC) vernünftig investieren.«