Während ich vor den ersten beiden Konzerten eher Angst hatte vor zwei Streifen auf dem Selbsttest, den ich vor jedem Auftritt machte, beobachtete ich jetzt vor allem angespannt Twitter, Instagram und Facebook. Dort teilen Bands in aller Regel zuerst ihre Absagen. Erst einen Tag vor dem Auftritt gab Axl Rose höchstpersönlich Entwarnung . »See u in Munich!!«, hieß es am Ende seines Statements. Alles, was ich hören wollte. Meine siebenstündige Zugfahrt in die bayrische Landeshauptstadt sollte sich gelohnt haben, auch musikalisch: Der ewig junge Slash, mittlerweile 57 Jahre alt, brillierte an der Gitarre wie eh und je. Und Axls Stimme? Diplomatisch formuliert: Sie hielt.

Die Toten Hosen, 14. Juli - Volkspark Hamburg

Mittlerweile hatte sich eine gewisse Routine eingestellt, mulmig fühlte ich mich nicht mehr beim Feiern trotz Corona. Dabei ist das Gelände vor dem Hamburger Volksparkstadion relativ klein, mehr als 20.000 Menschen tummelten sich dort.