1960 gründete Beierlein in München den Musikverlag Edition Montana, der zum Kern seiner vielfältigen Aktivitäten in Musik und Medien wurde. Sein größter Musikrechte-Coup gelang dem politisch konservativen Hans R. Beierlein, als er 1972 für 12.500 US-Dollar die mitteleuropäischen Rechte am Arbeiterlied »Die Internationale« erstand. Allein von der DDR soll Beierlein in der Folge über eine Million an Tantiemen erhalten haben – Westmark natürlich.