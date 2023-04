»Happy Birthday To You« hat seinen Ursprung vor 130 Jahren in einem US-Kindergarten. 1893 komponiert die Musikerin Mildred Hill aus Kentucky zusammen mit ihrer Schwester, der Kindergärtnerin und in dem Fall Texterin Patty, die Ursprungsversion. Das Stück heißt damals »Good Morning To All« (»Guten Morgen an alle«). Die Schwestern veröffentlichen es in ihrem Liederbuch »Song Stories for the Kindergarten« .