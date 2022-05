Album der Woche mit Harry Styles So heiß, man könnte Eier drauf braten

Album der Woche:

Schon der Anfang ist eine Unverschämtheit: »Music For A Sushi Restaurant« eröffnet das dritte Album von Harry Styles mit einem geslappten Funk-Bass, der direkt in die Magengrube zielt, ein Chor schrillt dazu »Baaaah-ba-baaaah«, als wäre man in der »Muppet Show« gelandet, wo diese irre Studioband mit dem schönen Namen Dr. Teeth And The Electric Mayhem lustig drauflosspielt, begleitet von den singenden Lupinen und Wassermelonen aus dem »Garden Song«. Styles fantasiert dazu von grünen Augen und frittiertem Reis, sitzt offenbar einer Angebeteten gegenüber und malt sich aus, wie er auf ihrer heißen Haut ein Spiegelei brät: »Green eyes, fried rice/ I could cook an egg on you«. Äh, ja.

Aber zum Äußersten kommt es nur selten in »Harry’s House«, schon im Eröffnungsstück begnügt er sich mit »just a taste«, später, in »Little Freak« sinniert er einem weiteren Flirt nach und stellt gentlemanlike fest: »You never saw my birthmark«. Allein das ist schon eine bemerkenswerte Zeile in einem Popsong.

Bemerkenswert ist aber natürlich so ziemlich alles, was Harry Styles betrifft. Der 28-Jährige aus dem britischen Kaff Redditch ist der vielleicht gültigste männliche Popstar zurzeit, ein zeitgeistiges Sexsymbol ohne Macho-Attitüde, ein modeverliebter Foodie mit Sonnyboy-Charme, der gern ältere Frauen datet und es als erster Solo-Mann auf das Cover der »Vogue« schaffte. Sein größter Hit war auch schon eine köstliche Frechheit, ein sommerlicher Song über den Zuckerkick, nachdem man eine saftige Melone geschlürft hat, Sex- und Drogen-Innuendos nicht ausgeschlossen: »Watermelon Sugar«.