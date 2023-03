Premiere jetzt in Hamburg

Die Premiere der Tournee mit 71 Konzerten und rund 700.000 Fans soll jetzt am 11. April in Hamburg stattfinden. Nachholtermine in Bremen sind laut Veranstalter nun vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September vorgesehen. Eintrittskarten für die Konzerte behalten demnach ihre Gültigkeit.