Helge Schneider über den Corona-Lockdown Icon: Spiegel Plus "Das Homeschooling hat mich fertiggemacht"

Er ist begnadeter Künstler und Ehrenpräsident vom Polizeisportverein in Mülheim an der Ruhr. Hier erzählt Helge Schneider, was er tut, wenn er nicht auf der Bühne steht.

Ein Interview von Max Dax