Grönemeyer äußerte sich anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Albums, »Das ist los«, das am 24. März erscheint. Lesen Sie hier eine Rezension . Im Titel »Angstfrei (In der Unruhe liegt die Kraft)« singt er die Zeilen »Wer nicht strampelt, klebt an der Ampel und wartet auf Grün/ Der Ernst der Lage steht außer Frage/ Jetzt heißt’s durchzuziehen«. Sie lassen sich als subtile Kritik an der Regierungskoalition in Berlin verstehen.