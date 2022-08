Balbina findet, die Thematik des 20 Jahre alten Songs sei »heute wichtiger denn je. All diese Herausforderungen in 2022, einer Realität, die oftmals nicht gespürt wird, weil sich alles virtuell vermeintlich spiegelt«. Ebow, die »Mensch« über ihren Onkel kennenlernte, versteht das mantrahafte »Es ist okay« so, »dass wir alle Wege finden müssen, weiter zu machen. Weiter am Leben festzuhalten und zu verstehen dass alle Tiefs genauso wichtig sind wie die Höhen.« Ace Tee hat die Zeile für sich so interpretiert: »Wir haben so viele Probleme in der Welt, aber wir kommen gar nicht dazu, alles zu verarbeiten. Klima, Krieg, Pandemie – man muss sich mal in junge Leute versetzen, das ist so deprimierend und das ist auch okay, dass es das ist. Man muss da nicht drüber stehen, aber es ist okay, sich die Zeit zu nehmen, alles zu verarbeiten.« Für Balbina geht es darum, »dass in aller Verzweiflung der langfristige Fokus ein Licht am Ende des Tunnels ist. Und zwar ein sehr helles.«