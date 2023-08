Hilary Hahn spielt Eugène Ysaÿe »Diese Sonaten haben etwas Hypnotisches«

Geschult am Vorbild von Johann Sebastian Bach komponierte er 1923 sechs Geigensonaten, die, so seine Interpretin, die US-Amerikanerin Hilary Hahn, »berühmt-berüchtigt und unglaublich kompliziert« sind: »Sie haben Generationen von Geigern geprägt und sind eine wunderbare Hommage an das Instrument.« Der Legende nach hat Ysaÿe die Musikstücke in nur einer Nacht entworfen. Das ist wohl nicht wahr – aber wer liebt sie nicht, die Geschichte vom Künstler im Schaffensrausch?