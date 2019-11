Hip-Hop-Magazin Gedruckte "Juice" wird eingestellt

Das Hip-Hop-Magazin "Juice" stellt seine Printausgabe ein. "Things done changed on this side", gab die Musikzeitschrift auf ihrer Website bekannt, ein Zitat des legendären Notorious B.I.G.. "Deswegen haben wir entschieden: Juice wird es als Printprodukt in Zukunft nicht mehr geben".

Online werde es aber weitergehen, heißt es in dem Statement. Man begreife diesen Schritt "als Chance, um uns digital neu zu erfinden und unsere Berichterstattung mit vollem Elan an die Anforderungen des WWW anzupassen." Die neue, digitale "Juice" werde ab März 2020 mit Abo-Funktion starten.

Für die gedruckte Ausgabe habe man immer wieder versucht, der negativen Kaufentwicklung entgegenzuwirken. "Doch am Ende müssen wir konstatieren: Alles Tropfen auf den heißen Stein, denn das Format Print ist tot", heißt es.

1997 war die Musikzeitschrift gegründet worden, bis heute wurden sechs Ausgaben im Jahr produziert. Die 195. Ausgabe wird nun die letzte sein, sie erscheint am 28. November.