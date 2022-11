Laut der Titelliste des Nachfolgers seines 2019 veröffentlichten Albums »Free« enthält die neue Platte auch den energiegeladenen Rocksong »Frenzy«, den der Musiker Ende Oktober veröffentlicht hat. Die Musik-Website »Pitchfork« und das Musikmagazin »Rolling Stone« zitierten Iggy Pop aus der Pressemitteilung zu dem Album: »Die Musik wird euch umhauen« (Englisch: »The music will beat the shit out of you«).