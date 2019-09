Miles Davis - Rubberband

(Rhino/Warner, seit 6. September)

Miles Davis hat seine Kritiker oft irritiert, aber meistens hat die Geschichte ihm Recht gegeben. Das stimmt sogar für die Zeit nach seinem fünfjährigen Loch, als er 1980 in die Musik zurückfand und mit dem Live-Album "We Want Miles" 1982 tatsächlich einen Meilenstein veröffentlichte. Es war der Beweis, wie offen Fusion-Jazz sein konnte. Seine Platten aus den Achtzigerjahren bis "Tutu" (1986) haben einen höchstens mittelguten Ruf - zu Unrecht. Davis vollzieht da, längst in seinen Fünfzigern, abermals atemberaubende Entwicklungen. Er findet seinen Ton wieder, entwickelt fantastische Bands mit Musikern wie Marcus Miller, Al Foster, Mike Stern, Marilyn Mazur, Darryl Jones, John Scofield, die, obwohl viele von ihnen gereift waren, bei Miles zur Meisterschaft fanden.

Deshalb war die Spannung umso größer, als nun ein "verschollenes" Miles-Album von Ende 1985 veröffentlicht werden sollte. Fusion ist heute zurück, und die Zeit wäre richtig. Doch falscher als "Rubberband" kann ein Album kaum sein.

Am schlimmsten sind die nachträglichen Aufnahmen und Mixe der Musiker Randy Hall, Zane Giles und von Vince Wilburn Jr., dem Neffen von Davis. Sie haben dieses Album zu verantworten. Zumindest im Fall des Titelstücks kann man das Original mit der neuen Version vergleichen. 2019 klingt das wie urheberrechtsfreie Musik, die man im Kino vor der Werbung hört. Eine abgehangene Idee von generischem R&B mit verhallten Trompetenstößen und einer Frauenstimme. Das Original klang Ende 1985 immerhin ein bisschen wie das Album "Tutu", aber ohne die sublime Produktion von Marcus Miller.

"Rubberband" versucht aus dem Toten einen Act zu basteln, der auch im US-amerikanischen Mainstream greifen soll. Das war zwar der Traum von Miles Davis, gelang ihm aber nur in Europa und Japan. "Paradise", der allerschlimmste Track, präsentiert diese Radiosehnsucht als Grauen der Mittelmäßigkeit: lahmer Groove, Steeldrums, Huh und Hah im Chor und eine akustische Gitarre, die auf World Music macht, wie man schon eine Weile nicht mehr sagt. Grotesk.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die historischen Sessions in einer Zeit der Schwäche stattfanden. Die alte Band flog damals auseinander, Darryl Jones ging mit Sting auf Tournee (heute spielt er seit 25 Jahren bei den Rolling Stones), John Scofield startete seine Solokarriere. Die Plattenfirma Columbia ging Miles nach Jahrzehnten der Treue auf die Nerven, weil sie den blutjungen Wynton Marsalis besser betreute als den Meister. Marsalis verkaufte mit seinem Museumsjazz mehr Einheiten und griff Davis' elektrische Fusion in Interviews aggressiv an. Auf seiner letzten Platte für Columbia, "You're Under Arrest", coverte Miles auf coole Art Michael Jackson und Cindy Lauper. Bei "Rubberband" hört man das gewagte Spiel, wie Prince zu klingen (klappte nicht). Die Nachlassverwalter verzerren den gescheiterten Versuch nun zur lächerlichen Parodie.

Bei der Lektüre von Ian Carrs Miles-Biografie fällt auf: Bei "Rubberband", damals wie heute, sitzen jene Leute am Regler, die bei Miles stets die B-Band waren. Es waren junge Musiker um seinen Neffen aus Chicago, die Miles zu Beginn des Jahrzehnts wieder auf die Beine halfen, die er aber ersetzte, als die ersten Konzerte folgten. Dieses Album wirkt wie die Rache der zweiten Garde, das Resultat jenseits jeder Klassifizierung. (ohne Wertung) Tobi Müller

Sampa The Great - "The Return"

(Ninja Tune/Rough Trade, ab 13. September)

"I found myself again", singt Sampa Tembo im ersten Stück ihres epischen neuen Albums. Der gemächliche, aber stetig vorantreibende Rhythmus von "Mwana" (Kind) erinnert an einen Pop-Klassiker, dessen Einfluss immer noch nicht hinreichend gewürdigt wurde: "State Of Independence" in der Donna-Summer-Version von 1982, von Quincy Jones produziert, mit Michael Jackson, Stevie Wonder und Lionel Richie im Backgroundchor. "Spiritual High" lautete ein alternativer Titel dieser ursprünglich von Vangelis komponierten Nummer, und in solch einem Hoch der Inspiration befand sich auch die erst 26-jährige Sängerin und Rapperin Tembo, als sie sich nach langer Zeit endlich traute, in ihr Geburtsland Sambia zurückzukehren. Sie wuchs in Botswana auf, ging mit 19 nach Los Angeles und San Francisco, um schließlich 2013 in Sydney Musikproduktion zu studieren und in Rap-Clubs aufzutreten.

"The Return" handelt von ihrer Heimkehr aus der Diaspora, der Wiederaneignung ihrer afrikanischen Identität unter Beibehaltung und Verarbeitung aller angeeigneten kulturellen Einflüsse. Das Album ist eine Unabhängigkeitserklärung, die Sampa The Great zu einer der wichtigsten Stimmen einer spirituell und identitätspolitisch erwachten R&B-Szene macht. Aber wie es bei gewichtigen Proklamationen leider oft ist: Es ist viel zu lang.

Mit rund 70 Minuten Spielzeit ist "The Return" noch einmal 20 Minuten länger als Sampas letztes Album "Birds And The Bee9", mit dem sie vor zwei Jahren die Aufmerksamkeit von Kendrick Lamar und Lauryn Hill erregte - und das australische Pendant des britischen Mercury Prize gewann. Das Aufregende daran war, wie musikalisch souverän und schonungslos politisch sich die junge Künstlerin gab - und dabei, zum Beispiel in "Black Girl Magik", immer einer aus Soul, Jazz und G-Funk generierten, sehr abgeklärt wirkenden Sanftheit verhaftet blieb.

Auch auf "The Return" braucht es erst den Pep-Talk einer Freundin im Anrufbeantworter-Interludium "Wake Up", bis sich im Rap-Battle mit dem afrikanischen Hip-Hopper Krown über Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung im Musikbusiness eine gewisse Dringlichkeit einstellt.

In der Mitte des chronologisch aufgebauten Selbstfindungs-Albums finden sich die stärksten Stücke: der feministische G-Funk "Any Day" (mit Soulsänger Whosane), der nervöse Jungle-Stomp "OMG" und das zentrale "Final Form", das Sampas Emanzipationsanspruch mit Fanfaren und Funk-Grooves eindrucksvoll geltend macht: "Black Power" ruft ein Chor immer wieder: 2019 verschmilzt mit 1969.

Die glitzernde, mit säuselnden (Synthie-)Streichern garnierte Rap-Ballade "Heaven" schließt eine Lücke zwischen dem Heritage-R&B von Jamila Woods und dem Space-Funk von Solange. "Diamond In The Ruff" ist dann mit seinem Neunziger-Vibe leider genau das, und "Leading Us Home" verschnarcht auf halbem Wege im allzu entspannten Jazzgitarren-Twang. Wäre "The Return" tighter und kompakter, es wäre ein Meisterwerk.

Aber wenn Sampas Reise sich mit dem Titeltrack ihrem Ende nähert, ist man fast schon zu erschöpft für eine neunminütige, musikalisch vielschichtige Meditation über Blackness-Bedingungen in Afrika, Australien und Amerika mit insgesamt vier Feature-Gästen. Und danach geht es noch mit zwei nicht minder langen Stücken weiter. "Don't Give Up" heißt einer davon mit ungewollter Ironie. Aber Spannungsbrüche hin oder her: Man wird zu diesem majestätischen "Return", der eigentlich eine Ankunft ist, noch oft und gerne zurückfinden. (8.0) Andreas Borcholte

Iggy Pop - "Free"

(Loma Vista/Caroline/Universal, seit 6. September)

Was der große Vorteil ist, wenn man Iggy Pop ist? Man kann ein Album einfach mal so "passieren" lassen. Nach seinem überraschend hohen Charts-Eintritt mit dem schön retro-lärmigen "Post Pop Depression" (2016) und der zugehörigen Tournee fühlte sich James Osterberg noch einmal spät bestätigt. Und warum auch nicht? Pop ist einer jener wenigen Überlebender aus der Rock'n'Roll-Hallo of Fame, der sich nicht damit begnügt, alte Klassiker noch mal über die Bühne zu schieben. Der 72-Jährige ist auch im sehnigen Greisenalter noch für jeden neuen Spaß zu haben. Ob er nun, wie zuletzt, in Jim Jarmuschs "The Dead Don't Die" als kaffeesüchtiger Zombie auftritt oder jetzt eine Art Jazz-Album herausbringt: Der Mann lebt das, was sich die Rock'n'Roller aller Jahrzehnte immer erträumt haben: unverschämte Freiheit.

"Free" ist deshalb auch ein passender Titel für diese unterhaltsame halbe Stunde neuer Pop-Musik. "This album just kind of happened to me, and I let it happen", sagt der Künstler über die zehn Stücke, die er hauptsächlich von dem Jazz-Trompeter Leron Thomas und der Gitarristin Sarah Lipstate (Noveller) instrumentieren ließ. Pop selbst leiht ihren ambient dahinlichternden Soundflächen lediglich die tiefergelegte, brummelnde Stimme.

Das hat vor allem in der zweiten Hälfte von "Free" ganz schöne Effekte, wenn er sich in "Glow In The Dark" zu atmosphärischem Klimpern, Tuten und Klampfen als levitierenden, im Dunkeln leuchtenden Alternative-Guru inszenieren lässt, der pamphletartige Sätze aneinander reiht: "Positive thoughts make a brighter you" zum Beispiel. Im Spoken-Word-Track "We Are The People" erinnert er an den brüchigen Johnny Cash der "American Recordings"-Ära und erzählt von freigeistigen Hofnarren wie ihm selbst, die in der "berzerk nation" USA Heimat und Gemeinsamkeit suchen.

Im schon fast zu Tode zitierten Dylan-Thomas-Gedicht "Do Not Go Gentle Into The Good Night", das er danach über Space-Sounds rezitiert, verrutscht ihm die Gravitas in der Stimme dann doch ein wenig ins unfreiwillig komödiantische William-Shatner-Terrain, aber in der schlaflosen Mondsonate "The Dawn" hat er sich dann wieder gefangen.

Die "Rage", die Wut also, zu der Dichter Thomas seinen sterbenden Vater ermahnte, dem Tod zu begegnen, findet man hier seltener als bei der "Post Pop Depression", allerdings kräht sich Pop schön kregel durch die Mariachi-Punk-Nummer "Dirty Sanchez" und hat mit "Love's Missing" auch einen klassisch groovenden Rocksong im Angebot, Fan-Baiting halt.

Höhepunkt ist aber das mokant Nick-Cave-artige "James Bond", in dem Pop schon mal charmant eine weibliche 007 vorwegnimmt. Eine Bond-Hymne, die tatsächlich als Titelsong eines neuen Films dient, das wäre, nach Stooges-Fame, Bowie-Kollabos, französischen Chansons und Jazz-Experimenten, nun wirklich die Krönung dieser unwahrscheinlichen Freigeist-Karriere. Never going to happen? Bei Iggy Pop weiß man bekanntlich nie. (7.5) Andreas Borcholte

Barker - "Utility"

(Ostgut Ton, seit 6. September)

Ein Technoalbum ist schon deswegen interessant, weil es mit der Praxis des Auflegens im Club wenig zu tun hat. Es will (und muss) eine neue Geschichte erzählen. In der Nacht regieren die Kick-Drum und der Viervierteltakt, im Studio aber fällt das Tanzregime. Sam Barker, ein Brite in Berlin, legt regelmäßig im Berghain auf, dem Rathaus des hauptstädtischen Nachtlebens. Er gestaltet dort eine Partyreihe mit, die "Leisure System" heißt. Im britischen Begriff Leisure schwingen mehr Stil und Eleganz mit als in der deutschen Freizeit, gerade in der Arbeiterklasse. Und so hört sich Barkers erste Soloplatte eben auch an: Das Album "Utility" bietet neun Tracks, die den Club vom proletarischen Salon aus betrachten, als ein psychedelisches, aber wortloses Gespräch danach, allein mit erlesenen Maschinen, hervorragenden Ingenieuren und teuren Boxen.

"Paradise Engineering" nimmt uns sanft an der Hand auf die andere Seite des Horizonts, wo die Klänge wie Perlen purzeln und vieles nach Trance duftet. Ob da süßes Gift oder ein reinigendes Ritual auf dem Dancefloor wartet? Schon mit "Posmean", dem zweiten Track, beginnt das große Federn: Präzise Delay-Effekte stanzen einen leichten Funk in die Synthie-Mitten, aber alles bleibt warmschattig. Man hört das britische Hardcore-Kontinuum, das den Funk in den Breakbeats sucht und die Deepness in analogen Klängen findet. "Experience Machines" gleitet von anfänglichem Stolpern in einen Future Funk, der aber noch immer ohne Viertel im Bass auskommt - ein Versprechen aus der Zukunft.

"Gradients of Bliss" fliegt zum Runterkommen in den Weltraum, wo der Hall lang und die Sounds dumpf sind. Auf einmal schweben rasselartige Klangkörper vorbei, deren Bahnen rhythmisch asynchron zum Betrachter verlaufen. In der "Hedonic Treadmill" läuft das globale Hamsterrad dann wieder sachte an. Es ist der lieblichste Track von allen, das liegt auch an den für das Genre unüblich vielen Akkordwechseln, die hier allzu vorhersehbar sind. Doch jeder Track erzählt etwas: Das Prinzip modularer Synthesizer, das auf "Utility" auch im Einsatz ist, ist ja die stete Entwicklung des Klangs, und nicht die saubere Wiederholung eines Loops. Der Titeltrack, "Utility", stellt federnd und ohne Worte die drängende Frage: wieder tanzen oder nach Hause? Ach, erstmal eine rauchen. (8.3) Tobi Müller