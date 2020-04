Pianist Igor Levit über rechten Hass Icon: Spiegel Plus "Deutschland hat ein Menschenverachtungsproblem"

Igor Levit ist der erfolgreichste deutsche Beethoven-Interpret, er bringt sich auch immer wieder in politische Debatten ein. Was treibt ihn an und wie geht er mit Anfeindungen und Morddrohungen um?

Ein Interview von Max Dax