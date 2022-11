Ende der Siebziger war die La-Bionda-Single »One for You, One for Me«, die zugleich Urlaubsgefühle auslöst und an glänzende Diskokugeln denken lässt, ein Hit in Europa. In den Single-Charts der BRD kam der Song bis auf Platz 2 . In den Achtzigern gründeten die Brüder ein Studio in Mailand, in dem unter anderem Ray Charles, Robert Palmer oder Depeche Mode arbeiteten. Sie produzierten Musik wie die des Italo-Disco-Duos Righeira (»Vamos A La Playa« aus dem Jahr 1983).