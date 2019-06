Musiksammeln heute "Der iPod? Ein digitaler Faustkeil"

Zur Person privat Christian Elster , 35, hat an den Universitäten Hamburg und Zürich ethnografisch erforscht, wie Menschen ihre Musik sammeln, ordnen und archivieren. Seine Dissertation zum Thema, auch über den Wandel und die Umbrüche in dieser kulturellen Praxis, wird als Buch erscheinen. Derzeit ist er Assistent am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien.

SPIEGEL ONLINE: Herr Elster, Apple hat das Ende von iTunes auf dem Mac verkündet. Geht damit eine Ära zu Ende?

Elster: Das kann man schon sagen, ja. iPod und iTunes waren ein chronisches Duo.

SPIEGEL ONLINE: Wie begann diese Ära?

Elster: Es war die erste Form, Musik digital und legal zu besitzen, die für viele Menschen offenbar Sinn ergeben hat. MP3 gab es schon, aber Steve Jobs hat es geschafft, die Musikindustrie ins Boot zu holen.

SPIEGEL ONLINE: Der Erfolg lag also auch am iPod als Ding?

Elster: Der iPod ist ein Symbol und Werkzeug dieser Transformation von einem Medium zum anderen, ja. In einer der ersten Anzeigen für das Gerät sah man einerseits ein Zimmer mit unzähligen Platten und CDs, und auf der anderen Seite nur den iPod und die Überschrift: "1000 Songs in your pocket". Wie man die Platten physisch nicht mehr brauchte, weil es den iPod gab, benötigt man mit der heute stattfindenden Transformation den iPod nicht mehr. Er ist heute ein digitaler Faustkeil.

SPIEGEL ONLINE: Zugleich aber auch ein beinahe magisches Objekt, das eine Überfülle in sich trug.

Elster: Das kann man so sagen. Zugleich hat die Wertigkeit dieses Objekts geholfen, ein Verlustgefühl abzufedern, das mit Medientransformationen oft einhergeht. Der iPod greift in seinem Design einige Elemente auf, die auf das Analoge anspielen, etwa den "Cover Flow". Den körperlosen Soundfiles wird so auf eigenartige Weise Gewicht verliehen.

SPIEGEL ONLINE: iTunes war, nachdem der Ton sich von seinem Träger gelöst hat, das letzte Sammeln. Musik auf meinem iPod war Musik in meinem Besitz - und sei es nur als Datei auf der Festplatte. Nun löst sich auch das in die Cloud auf, oder?

Elster: Bei meinen Untersuchungen gab es dazu sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was Sammeln eigentlich ist. Sie reichten von der Auffassung, dass gar nicht mehr gesammelt wird bis zur Annahme, dass sogar noch mehr gesammelt wird als früher. Ich verstehe Sammeln als eine Alltagspraxis, durch die Menschen Orientierung schaffen, etwa in dem sie das riesige Angebot von Spotify in persönlichen Playlisten kuratieren. Das ist gewiss situativer, kurzweiliger. Das Bild vom Plattensammler als meist männlichem Connaisseur, der genau weiß, was ihm noch fehlt, gilt in diesem Zusammenhang nicht mehr.

SPIEGEL ONLINE: Mit Diensten wie Spotify hat aber doch Musik jede Materialität verloren.

Elster: Ja, oder eben in Form von iPod und Smartphone eine neue gewonnen. Es gibt einen interessanten Essay von Walter Benjamin, "Ich packe meine Bibliothek ein", in dem er seine Leidenschaft für das Sammeln von Büchern beschreibt. Ihm geht es nicht nur darum, was in den Büchern steht, sondern ganz stark um die Artefakte. Dinge, die mit ihrem Besitzer altern, mit denen man umzieht - und die mit Dateien oder Playlists in der Tat wenig zu tun haben. Gerade der iPod ist aber als persönliche Jukebox für viele Menschen selbst zu einer Art Fetischobjekt geworden.

Gero Breloer/ DPA iPod: "Mit Musik sammelt man immer auch Fluchtwege"

SPIEGEL ONLINE: Warum sammeln wir überhaupt?

Elster: Platten und Playlists haben für viele eine Tagebuchfunktion. Musik verbindet man oft mit Erinnerungen, verstärkt durch Plattencover oder Käufe an bestimmten Orten. Musiksammlungen sind deshalb auch eine sehr gute Gesprächsgrundlage. Es gibt ja auch den popkulturellen Mythos, dass ich über die Bücher- oder Plattensammlung etwas über den Menschen erfahren kann, der sie anlegt.

SPIEGEL ONLINE: Es hat einmal auf einer Party eine sehr geschmacksichere Frau beinahe meine Wohnung verlassen, weil sie im Regal einige Platten von Marillion entdeckt hatte.

Elster: Genau. Neben der Teilfunktion bei Spotify, mit der ich aller Welt "meine" Musik kommunizieren kann, gibt es auch die umgekehrte Möglichkeit, die Private Session - ich kann geheime Leidenschaften für mich behalten. Wobei ich glaube, dass so etwas wie Scham über schlechten Geschmack auch ein Auslaufmodell ist.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Elster: Auch durch iTunes haben sich Genregrenzen doch sehr erweitert. Die eindeutigen Zuschreibungen zu bestimmten Bands oder Genres haben sich eher gelöst. Heute zeugt es in vielen Kreisen eher von kulturellem Kapital, da beweglich zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Umberto Eco, ein großer Büchersammler, hat gern auf den Wert gerade jener Bücher in seiner Sammlung hingewiesen, die er gerade nicht oder noch nicht gelesen hatte. Gilt das auch für die Überfülle an Musik?

Elster: Ja, denn mit Musik sammelt man immer auch Fluchtwege. Eine wichtige Idee von Pop ist, dass man ganz viel sein kann. Dass einem Musik vergangene oder fremde Welten öffnet, die mit der eigenen gar nichts zu tun haben. Heute kann ich in die schwule Discokultur der Siebzigerjahre eintauchen und morgen in die Punkszene in England.

SPIEGEL ONLINE: Beklagt wurde schon bei iTunes, dass das Album als Format und Darbietungsform kohärenter Musik sich auflöst.

Elster: Das mag man als Verlust empfinden. Viele Sammler verstehen das aber auch als digitale Befreiung, weil sie nicht alles mitkaufen müssen, was die Künstler beziehungsweise Plattenfirmen auf Platten draufpacken. Der Zugang und die Anordnung von Musik wird so individueller. Wobei die Praxis des persönlichen Kompilierens ja schon älter ist, man denke nur an das Mixtape.

SPIEGEL ONLINE: Auch die Schallplatte, das Vinyl, ist noch da.

Elster: Ja, und das ist absolut kein Widerspruch. Deshalb lässt sich dieser Wandel nicht nur als Fortschritt erzählen. Es besteht vieles gleichzeitig. Ob das noch für jüngere Leute gilt, wird man sehen müssen. Da gibt es inzwischen die Auffassung: Schön und gut, so eine Plattensammlung - aber ich kann doch überhaupt nicht darauf zugreifen, weil ich die meiste Zeit unterwegs bin! Ästhetische Zuschreibungen und praktische Nutzungsweisen bekommen da ganz neue Gewichtungen.

SPIEGEL ONLINE: Eine Auffassung, die es ohne iTunes und iPod vermutlich nicht gäbe.

Elster: iPod und iTunes haben sicher zu einem guten Teil dafür gesorgt, dass wir uns an mobile Technik gewöhnt haben. Die Tatsache, dass wir heute alle ein Smartphone in der Tasche haben und damit umgehen, wurde damals von einer technikaffinen Vorhut vorgelebt und eingeübt.