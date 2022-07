Album der Woche mit Jack White Strangeway to Heaven

Für den frisch neu verheirateten White (im April machte er Musikerin Olivia Jean auf der Bühne einen Antrag) wäre es ein Leichtes gewesen, ein paar liebestrunkene Songs lässig hinzuwerfen, die gibt es mit »Queen of the Bees«, »If I Die Tomorrow« oder »All Along The Way« auch, aber in vordergründig lieblichen Liedern wie »Love Is Selfish« oder »I’ve Got You Surrounded (With My Love)« lauert auch jene Creepyness, die bei White immer eine Rolle spielt. Der Protagonist dieser Songs, ein zutiefst obsessiver, egonzentrischer Charakter, aber nicht unbedingt White selbst, badet im Überschwang seiner Gefühle, will mit alten Sünden und Verfehlungen aufräumen, bittet Gott und seine Geliebte um Nachsicht, um endlich im Himmel anzukommen – aber er traut sich selbst nicht über den Weg. Ein Blues-Motiv, wie könnte es anders sein.

Im Musikalischen liegt die wahre Überraschung des Albums, denn White dreht hier hinreißend frei, nicht verkrampft überambitioniert wie noch auf »Boarding House Reach« oder den schrägeren Momenten auf »Fear of the Dawn«, sondern mit dem im Genre forschenden Spieltrieb eines David Bowie. So spiegelt sich die Doppelbödigkeit der Texte auch in der Musik, etwa wenn der düstere Johnny-Cash-Folk von »All Along The Way« mit seinen biblischen Bildern von brennenden Zuckerrohr-Feldern plötzlich in einen kuriosen Reggae-Rock kippt. Mit Orgel-Spielereien, Streicher-Schwulst und perkussiven Albernheiten, erinnert vieles an die schalkhafteren Alben der Beatles und der Kinks, oder an Bowies uriges Früh-Stück »The Laughing Gnome«. Tief in seiner Seele ist White ein »Carnie«, ein Vaudeville-Troubadour mit großer Lust an Zirkus und Clownerie.