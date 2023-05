Jan Böhmermann und Olli Schulz beim ESC Kostüme wie aus »Avengers, die keiner kennt«

Olli Schulz und Jan Böhmermann moderierten den ESC Guerilla-mäßig – per Radio, auf FM4. Das war sehr unterhaltsam. Denn es wurde ausgesprochen, was normalerweise nur in kleiner Runde vor dem Fernseher gesagt wird.