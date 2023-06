Album der Woche mit Janelle Monáe Safe-Space der Lust

Squid – »O Monolith«

Wer in den vergangenen zwei Jahren das Glück hatte, Squid live zu sehen, der weiß um das Talent dieser aus Brighton stammenden Band, komplexe, ineinander krachende Lärm-Kaskaden aus Jazz-, Math- und Progrock in einen schweißtreibenden Post-Punk-Groove zu integrieren. Ihr Debüt-Album »Bright Green Field« war eines der besten des Jahres 2021. Die Stücke auf »O Monolith« wurden auf Tour bereits ohne Kenntnis des Publikums erprobt und dann von Indie-Großproduzent Dan Carey (Black Midi, Kae Tempest) in Peter Gabriels Real World Studios poliert. Dort, in der Grafschaft Wiltshire, ungefähr auf halber Strecke zwischen Bristol, wo die Band länger lebte, und Reading, steht auch der titelgebende Monolith: ein schwer zu findendes neolithisches Grabmal in Stonehenge-Anmutung, das »Devil's Den« genannt wird, so wie der gleichnamige, wild veitstanzende Song des Albums. Oh, Mystik! Die kapitalismusskeptischen Gemütszustände, die Squid in ihren Songs nach wie vor abbilden, werden also auf den ländlichen Raum ausgeweitet und mit Folk-Elementen verfeinert, wie es sich für eine Band in der Experimentierphase gehört. Das wirkt manchmal allzu druidenhaft verdaddelt wie im »Siphon Song«, schlägt aber spätestens in »Undergrowth« wieder schön boshaft stichelige Wurzeln im Gehörgang. Die wachsen sich noch zurecht. (7.7)