Als Jackie Miskanic ihr 13-jähriges Babysitter-Kind Chelsea von einem Einkaufsbummel in einer Mall in New Jersey abholte, war das Kind in Tränen aufgelöst. Sie hatte beim Dessous-Laden »Victoria's Secret« einen Badeanzug kaufen wollen, weil sie in der folgenden Woche zu einer Pool-Party eingeladen war. Doch eine Freundin kommentierte bei der Anprobe, der Anzug würde sie »zu flach und zu fett« machen.