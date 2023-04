The National – »First Two Pages of Frankenstein«

Die Alben von The National, dieser wundersam dauerhaften Rockband aus Ohio, sind so etwas wie das musikalische Pendant zu den Romanen von Jonathan Franzen: Great American Novels, die mit skeptischer Nostalgie in die Vergangenheit blinzeln, um die Gegenwart zu ergründen. »First Two Pages of Frankenstein« ist eines der besseren Alben aus der Songwritingstube der Brüderpaare Dessner und Devendorf sowie Sänger Matt Berninger: brüchig und in der gesellschaftlichen Kälte bibbernd, aber auch voller akustischer Wärme. Um den staatstragenden Status der Band zu demonstrieren, den die Band als alternative, Intellektuellenbrille tragende Version von U2 oder Coldplay genießt, machen bei einigen Songs die Szenestargäste Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers und Taylor Swift mit – ein royales Americana-Klassentreffen. Allein manche Songtitel (»New Order T-Shirt«) sind ein Versprechen nerdiger Insider-Hipness, das die oft allzu gravitätisch dahingleitenden Lieder jedoch nicht immer einhalten. Detailreich werden American-Spirit-Zigarettenschachteln geleert und wehmütig über Neunzigerjahrehelden wie The Afghan Whigs oder Cowboy Junkies gefachsimpelt, die Stimmung ist feierlich gedimmt. Am schönsten ist die weltmüde Lakonie in der hymnischen Bridgers-Kollabo »This Isn’t Helping«, dem besten Song des Albums. Die titelgebenden ersten beiden Seiten von Mary Shelleys »Frankenstein« enthalten bekanntlich die Briefe Robert Waltons an seine Schwester Margaret: »Es wird Dir Freude bereiten, zu hören, dass kein Missgeschick den Anfang des Unternehmens betroffen hat, dessen Vorbereitungen Du mit solch trüben Ahnungen verfolgtest«, beginnt der Schauerroman mit naivem Optimismus. Walton schlendert durch Sankt Petersburg, lässt sich den eisigen russischen Wind um die Wangen pfeifen, der seine Nerven erfrischt und ihn mit Behagen erfüllt. »Begreifst Du dieses Gefühl?«, fragt er. Oh ja! Ein Lächeln im Sturm. Aber man weiß ja, was kommt. Wie alle guten Romanciers sind die Rockliteraten von The National zu klug für Erbauungspop. Sie hüllen einen zwar in tröstlichen Wohlklang, aber sie wollen einem nicht weismachen, dass am Ende alles gut wird. Das macht sie so sympathisch. (7.3)