Zum Tod von Jessye Norman Eine Stimme, die man hören musste

Wer wissen möchte, was die Welt mit dem Tod von Jessye Norman verloren hat, möge sich nur einmal ihre Aufnahme der "Vier letzten Lieder" von Richard Strauss anhören. Die Kompositionen selbst sind von Melancholie und Todesahnungen überschattet - wenn aber Jessye Norman sie vortrug, waren sie Hymnen der Lebensbejahung und Freude, so viel Wärme, Kraft und innere Stärke strahlte ihre Stimme aus. Über deren Klang sind im Laufe ihrer Karriere viele Superlative verbreitet worden, doch im Grunde kann Jessye Normans Kunst nur der verstehen, der sie hört und empfindet.

Jessye Norman wurde am 15. September 1945 in Augusta im tiefen rassistischen Süden der USA geboren. Ihre Eltern, eine Mittelschichtsfamilie, engagierten sich in der Bürgerrechtsbewegung und legten großen Wert auf eine gute musikalische Ausbildung der begabten Tochter.

Jessye hatte bald schon das, was man heute ein Role-Model nennt: 1955 feierte Marian Anderson als erste schwarze Sopranistin überhaupt ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York. Jessye kannte Anderson nur aus dem Radio, aber sie wusste nun, dass sich Talent und Fleiß auszahlen würden, zumal andere schwarze Sängerinnen folgten: Auch Leontyne Price und Grace Bumbry setzten sich damals auf den Opernbühnen durch. Der Rassismus, der in den Fünfzigerjahren nicht-weißen Künstlern in der klassischen Musik das Leben so schwergemacht hatte, schien erstmals überwindbar.

Europa galt damals schon als etwas liberaler. Und so war es wohl kein Zufall, dass Jessye Norman den Start ihrer Karriere ausgerechnet in Deutschland erlebte, 1968, als sie den ersten Preis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in München gewann. Die Juroren, so heißt es, waren völlig überwältigt von ihrem "Naturtalent". Schon ein Jahr später sang sie die Elisabeth in Wagners Tannhäuser an der Deutschen Oper Berlin. Angeblich soll ihr der Intendant noch während der zweiten Pause ein vierjähriges Engagement angeboten haben.

Dass sie, eine schwarze Sängerin, wenig später zu den besten Wagner-Interpretinnen Europas gezählt wurde, entbehrt nicht der historischen Ironie. Aber Jessye Norman liebte die deutsche, die österreichische und die französische Operntradition, die italienische hingegen vernachlässigte sie. Und auf Klischees wollte sie sich schon gar nicht festlegen. Verdis schwarze "Aida" gehörte jedenfalls nicht zu ihren Lieblingspartien.

Rassistische Attacken

In ihren Memoiren ("Stand Up Straight and Sing!") berichtete sie vor einigen Jahren von den rassistischen Attacken, denen sie auch noch als erfolgreiche Künstlerin ausgesetzt war. So hatte sie einmal ein Dirigent gelobt und gefragt, welcher Herkunft sie eigentlich sei. Ihre Antwort, "natürlich afrikanisch und ein bisschen auch indianisch", quittierte er demnach mit dem vermeintlich wohlmeinenden Satz: "Ich wusste doch, dass Sie keine normale Negerin sind."

In den Achtzigern zog sich Jessye Norman aus dem Operngeschäft langsam zurück, ihre Liederabende mit Kompositionen von Schubert, Mahler und Strauss waren um so erfolgreicher. Sie galt nicht nur als eine zuweilen kapriziöse Diva, sie inszenierte sich auch so: mit voluminösen Umhängen und bunten Turban-ähnlichen Kopftüchern im afrikanischen Stil.

Auch im Fernsehen und bei öffentlichen Großveranstaltungen trat sie gerne und häufiger auf, bei den Amtseinführungen von Ronald Reagan und Bill Clinton etwa. Besonders spektakulär war ihr Auftritt 1989 bei der großen Feier zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution, wo sie die Marseillaise mit donnerndem Vibrato vortrug.

Nach der Jahrtausendwende zog sich Jessye Norman weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, sie teilte das Schicksal vieler großer Sängerinnen, deren Stimmen im Alter an Stärke verlieren. Stattdessen engagierte sie sich in sozialen Projekten, zum Beispiel in der "Jessye Norman School of Arts" in ihrer Heimatstadt Augusta, einem Programm zur musikalischen Ausbildung von Kindern. Seit 2009 kuratierte sie auch ein afro-amerikanisches Kulturfestival in der New Yorker Carnegie Hall.

Jessye Norman starb am Montag in einer New Yorker Klinik im Alter von 74 Jahren.