Jimmy Buffett ist tot. Das wurde auf der Webseite des amerikanischen Musikers, Autors und Unternehmers bekannt gegeben. In einem kurzen Statement heißt es dort: »Jimmy ist in der Nacht zum 1. September friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden. Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von sehr vielen über alle Maßen vermisst werden.« Im Hintergrund des Textes ist ein Foto von Buffett zu sehen, auf dem er mit einem Strohhut und Sonnenbrille in einem Boot sitzt.