Album der Woche mit John Cale Erfrischender Blutrausch

Album der Woche:

John Cale – »Mercy«

Die Song-Lyrics, die John Cale am liebsten selbst geschrieben hätte, sagte er neulich der britischen »Times«, stammten von Soul-Ikone Marvin Gaye: »Oh, mercy mercy me/ Things ain’t what they used to be/ Where did all the blue skies go?/ Poison is the wind that blows/ From the north and south and east«, sang der einst auf seinem berühmten Album »What’s Going on«. Nun ist Soul-Musik eigentlich immer verbunden mit einer spirituellen Geste. Der Ruf nach Gnade in schwerer, tumultöser Zeit, den Gaye in seiner lyrisch trübsinnigen, aber musikalisch leichtgängigen Hymne herausseufzte, richtete sich also aller Wahrscheinlichkeit nach an Gott. Mit Gott und Glaube aber hat der bald 81 Jahre alte John Cale, klassisch ausgebildeter Viola-Spieler, John-Cage-Adept, ehemaliger Warhol-Intimus und Mitgründer der bahnbrechenden New Yorker Band Velvet Underground, nie viel zu tun gehabt. Wie also nimmt man endlich ein Soul-Album auf, ohne in religiöse Duselei zu verfallen, könnte die Fragestellung gelautet haben, die sich Cale im stillen Kämmerlein während der Coronapandemie gestellt hat. Das Ergebnis, nach mehr als zwei Jahren offenbar fruchtbarer Analyse und Arbeit, ist »Mercy«, Cales erstes Album mit neuer Musik seit 2012. Es ist ein später Triumph dieses immer noch rastlosen Altmeisters der Avantgarde.