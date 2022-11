Der Newport-Auftritt vom Juli soll nicht ihr letztes Konzert gewesen sein. Im Juni 2023 will Mitchell im Washington’s Gorge Amphitheatre im Grant County im US-Bundesstaat Washington ihr erstes reguläres Konzert als Haupt-Act seit 23 Jahren absolvieren. Die Veranstaltung soll über zwei Abende gehen und trägt den Titel »Echoes Through the Canyon«.