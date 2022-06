1991 sang sie in Wim Wenders' Film »Bis ans Ende der Welt« eine Coverversion des Elvis Presley-Songs »Summer Kisses, Winter Tears«. Zwei Jahre später tourte sie mit der US-Rockband The B-52's durch Amerika und Europa, daneben veröffentlichte sie mehrere Soloalben wie z.B. »Floating Into The Night« oder zuletzt »My Secret Life« (2011).